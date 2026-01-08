Kirpal zet koers voor groei en innovatie bij CEVIHAS NV

Naveen Kirpal is de nieuwe president-commissaris van CEVIHAS NV, het staatsbedrijf dat

vissershavens in Suriname beheert. Hij wil het bedrijf laten groeien, innovatie stimuleren en de

samenwerking met de overheid versterken. De Raad van Commissarissen, benoemd voor drie

jaar, zal de directie adviseren en controleren.

CEVIHAS faciliteert vissersboten, waaronder Venezolaanse vaartuigen en tonijnvangstboten, en

biedt aanlanding, ijs, brandstof en deels verwerking. Ook beschikt het bedrijf over

reparatiefaciliteiten en een scheepswerf waar jongeren kunnen worden opgeleid.

Kirpal benadrukt dat innovatie en uitvoering van projecten essentieel zijn om CEVIHAS NV als

een sterke en zichtbare speler in de Surinaamse visserijsector te positioneren, met kansen voor

werk en opleiding.