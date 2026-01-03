Trump en Netanyahu over Gaza-wapenstilstand

VS-president Donald Trump ontving deze week de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in

Florida. Ze bespraken de voortgang van het Gaza-wapenstilstandsplan. Trump waarschuwde dat

Hamas zich strikt moet houden aan de afspraken over ontwapening, terwijl Netanyahu pleitte

voor uitstel van fase twee van het plan tot de terugkeer van de laatste Israëlische gevangene.

Trump gaf aan dat hij militaire actie niet uitsluit, maar diplomatie prefereert. Binnenkort wordt

een “Board of Peace” voor Gaza ingesteld om fase twee snel uit te voeren, mogelijk met Turkse

troepen, ondanks eerdere Israëlische bezwaren.