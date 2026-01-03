Trump en Netanyahu over Gaza-wapenstilstand

VS-president Donald Trump ontving deze week de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in
Florida. Ze bespraken de voortgang van het Gaza-wapenstilstandsplan. Trump waarschuwde dat
Hamas zich strikt moet houden aan de afspraken over ontwapening, terwijl Netanyahu pleitte
voor uitstel van fase twee van het plan tot de terugkeer van de laatste Israëlische gevangene.
Trump gaf aan dat hij militaire actie niet uitsluit, maar diplomatie prefereert. Binnenkort wordt
een “Board of Peace” voor Gaza ingesteld om fase twee snel uit te voeren, mogelijk met Turkse
troepen, ondanks eerdere Israëlische bezwaren.