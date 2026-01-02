Peru bereidt zich voor op presidentsverkiezingen met 34 kandidaten

  • January 2, 2026

Minstens 34 kandidaten hebben zich aangemeld voor de presidentsverkiezing in Peru op 12 april 2026. Onder hen bevinden zich Keiko Fujimori, een voormalig voetbald doelman en een
bekende comedian.

Het land maakt een periode van politieke instabiliteit door, waarbij meerdere voormalige
presidenten zijn afgezet of gevangen genomen. Kandidaten van diverse politieke achtergronden
strijden nu om het hoogste ambt.

Peilingen tonen dat bijna de helft van de Peruanen nog geen keuze heeft gemaakt, waardoor een
tweede ronde op 7 juni waarschijnlijk lijkt.

