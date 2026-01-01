Illegaal vuurwerk onderschept bij actie JIT in Paramaribo

Het Justitieel Interventie Team (JIT) heeft bij een gerichte actie in Paramaribo een

vuurwerkimporteur aangehouden. Bij invallen op zowel een bedrijfspand als een woning werd

een aanzienlijke hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen.

Tijdens de actie zijn in totaal 152 dozen vuurwerk in beslag genomen. De verdachte is

aangehouden en in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de herkomst en verspreiding van het

vuurwerk wordt voortgezet.

Het Openbaar Ministerie laat weten hard te zullen optreden tegen de illegale handel in vuurwerk,

aangezien deze een ernstig risico vormt voor de veiligheid van burgers en de openbare orde.