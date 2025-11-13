Verdediging Danielle Veira betwist geloofwaardigheid verklaringen Rodney Cairo

Tijdens de voortzetting van het strafproces tegen voormalig directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira, wezen haar advocaten Derrick Veira en Cedric Meijnaar herhaaldelijk op wat zij noemen tegenstrijdigheden in de verklaringen van het vermeende slachtoffer Rodney Cairo.

Cairo verklaarde dat hij op de avond vóór zijn ontvoering drie vrouwen had meegenomen naar zijn woning, omdat zij vanwege de lockdown niet meer naar huis konden. Volgens hem schonken de vrouwen alcohol voor hem in. In een andere verklaring beweerde hij echter dat hij slechts uit één glas had gedronken met één van de vrouwen. Opvallend genoeg stelde Cairo ook dat hij normaal geen alcohol drinkt, maar kon niet duidelijk uitleggen waarom hij die avond toch meedronk. Hij verklaarde dat hij na enkele slokken onwel werd en moest braken, vermoedelijk omdat hij was gedrogeerd.

De camerabeelden in zijn woning bleken kort na de ontvoering verdwenen. Wel zouden er opnames bestaan vermoedelijk door de vrouwen gemaakt waarop te zien is dat Cairo en de vrouwen feestvierden met luide muziek, alcohol en seks. De Krijgsraad besloot deze beelden niet openbaar te tonen om de privacy van Cairo te beschermen, ondanks eerdere aankondigingen dat de zaak in openbaarheid zou worden behandeld.

Journalisten mochten wel beelden bekijken die buiten de woning zijn opgenomen. Daarop is te zien hoe Cairo de vrouwen ophaalt, waarna later die nacht een busje voor zijn huis stopt. Enkele mannen stappen uit, lopen via een leegstaand erf naar de woning en blijven daar ongeveer een half uur. Of zij gewapend waren, is niet te zien.

Cairo verklaarde verder over zijn samenwerking met Danielle Veira, voormalig president Desi Bouterse, en andere veiligheidsfunctionarissen. Hij beweerde dat zijn ontvoering verband hield met zijn plan om bewijzen te presenteren over de afgifte van wapens aan burgers door Veira.

Volgens advocaat Meijnaar is er echter een staatsbesluit dat bepaalt dat het hoofd van de Veiligheidsdienst in bijzondere omstandigheden burgers mag bewapenen. De Krijgsraad heeft aangegeven dit te zullen onderzoeken.

De vervolgzitting, waarin het requisitoir van de auditeur-militair wordt verwacht, stond aanvankelijk gepland voor 18 november. Omdat het vervolg van de zaak achter gesloten deuren plaatsvond, is nog onduidelijk wanneer de behandeling verdergaat.