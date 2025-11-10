Politie houdt verdachte aan na acht maanden voortvluchtigheid

Een zware tornado heeft vrijdagavond de Braziliaanse stad Rio Bonito do Iguaçu in de deelstaat

Paraná bijna volledig verwoest. Volgens de autoriteiten zijn minstens zes mensen omgekomen en

ruim 750 gewond geraakt.

De tornado, met windsnelheden tot 250 km/u, duurde minder dan een minuut maar vernielde

ongeveer 90 procent van de stad met 14.000 inwoners. Lokale media spreken van een

“oorlogsgebied”.

Gouverneur Carlos Massa Ratinho Jr. heeft drie dagen van rouw afgekondigd. President Luiz

Inácio Lula da Silva betuigde zijn medeleven en kondigde noodhulp aan voor de getroffen

bevolking.

Volgens experts kan klimaatverandering bijdragen aan de toename van hevige stormen en

tornado’s in de regio.