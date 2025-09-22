Mexico leidt 143 Haïtiaanse militairen op ter bestrijding van bendegeweld

In het Mexicaanse San Miguel de los Jagüeyes, in de staat Mexico, hebben 143 Haïtiaanse

militairen een basisopleiding van acht weken afgerond. De training werd verzorgd door het

Mexicaanse leger in het kader van een bilaterale samenwerking met Haïti, gericht op het

versterken van de nationale veiligheidstroepen.

De groep bestond uit 128 mannen en 15 vrouwen. Tijdens de opleiding lag de nadruk op

zelfverdediging, wapengebruik en mensenrechten. De afsluitingsceremonie stond onder leiding

van luitenant-kolonel Juan Manuel Campos Rodríguez, directeur van het trainingscentrum.

De Haïtiaanse regering stuurde de militairen naar Mexico als onderdeel van haar strategie om het

land te stabiliseren. In Port-au-Prince, waar naar schatting 90 procent van de stad onder invloed

van criminele bendes staat, is de nood aan versterkte veiligheidscapaciteit hoog.

Na de ontbinding van het leger in 1995 herstelde Haïti pas in 2017 zijn strijdkrachten. Het land

kampt sindsdien met beperkte middelen, zwakke staatsstructuren en aanhoudend geweld. De

samenwerking met Mexico wordt daarom gezien als een belangrijke stap. Naast de inzet van een

multinationale missie onder leiding van Kenia, dragen de nieuw opgeleide soldaten bij aan de

opbouw van een sterker Haïtiaans leger dat beter in staat is de bevolking te beschermen.