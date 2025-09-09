Surinaamse IPSC-schutters schitteren op Aruba Ironman Open

Een delegatie van 17 Surinaamse IPSC-schutters heeft afgelopen weekend indrukwekkende

resultaten geboekt tijdens het Aruba Ironman Open, een prestigieus regionaal toernooi met

internationale deelname. Tussen 127 deelnemers uit de regio en de Verenigde Staten wist

Suriname nadrukkelijk het verschil te maken en meerdere podiumplaatsen te veroveren.

In de Open klasse pakte Desmond Chang goud in de Seniorenklasse en eindigde hij als tweede in

het overall klassement. In de Production klasse behaalde Djosetiko Bruce een knappe tweede

plek. De Production Optics klasse leverde eveneens succes op: Alex Stuger werd derde overall,

terwijl Hongan Bai in de Seniorenklasse de derde plaats opeiste.

De Standaardklasse werd gedomineerd door Suriname. Andy Liu verraste met een tweede plaats

overall én winst in de Seniorenklasse. Voor zijn uitzonderlijke prestaties werd hij onderscheiden

met de zeldzame President’s Medal. Ook de dames lieten zich gelden: Margerie van Dijk en

Tamani Stuger pakten respectievelijk goud en zilver, waardoor het podium volledig Surinaams

kleurde.

In de Standard Optics klasse schreef Justin Heidanus geschiedenis door de Arubaanse favoriet

Tat Cheng te verslaan en de eerste plaats te claimen. Tot slot eindigde Jair Liauw Kie Fa in de

sterk bezette PCC-klasse op een verdienstelijke vierde plaats, te midden van Amerikaanse

toppers.

Met deze prestaties bevestigen de Surinaamse schutters hun opmars binnen de IPSC-

gemeenschap en bewijzen zij dat Suriname een serieuze kracht is in de Caribische en

internationale schietsport.