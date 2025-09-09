Surinaamse IPSC-schutters schitteren op Aruba Ironman Open

Een delegatie van 17 Surinaamse IPSC-schutters heeft afgelopen weekend indrukwekkende
resultaten geboekt tijdens het Aruba Ironman Open, een prestigieus regionaal toernooi met
internationale deelname. Tussen 127 deelnemers uit de regio en de Verenigde Staten wist
Suriname nadrukkelijk het verschil te maken en meerdere podiumplaatsen te veroveren.
In de Open klasse pakte Desmond Chang goud in de Seniorenklasse en eindigde hij als tweede in
het overall klassement. In de Production klasse behaalde Djosetiko Bruce een knappe tweede
plek. De Production Optics klasse leverde eveneens succes op: Alex Stuger werd derde overall,
terwijl Hongan Bai in de Seniorenklasse de derde plaats opeiste.
De Standaardklasse werd gedomineerd door Suriname. Andy Liu verraste met een tweede plaats
overall én winst in de Seniorenklasse. Voor zijn uitzonderlijke prestaties werd hij onderscheiden
met de zeldzame President’s Medal. Ook de dames lieten zich gelden: Margerie van Dijk en
Tamani Stuger pakten respectievelijk goud en zilver, waardoor het podium volledig Surinaams
kleurde.
In de Standard Optics klasse schreef Justin Heidanus geschiedenis door de Arubaanse favoriet
Tat Cheng te verslaan en de eerste plaats te claimen. Tot slot eindigde Jair Liauw Kie Fa in de
sterk bezette PCC-klasse op een verdienstelijke vierde plaats, te midden van Amerikaanse
toppers.
Met deze prestaties bevestigen de Surinaamse schutters hun opmars binnen de IPSC-
gemeenschap en bewijzen zij dat Suriname een serieuze kracht is in de Caribische en
internationale schietsport.