Riddara RD6 gelanceerd in Suriname: Elektrische pick-up combineert kracht, comfort en duurzaamheid

In Paramaribo-Noord is zaterdag de Riddara RD6 officieel gelanceerd: een volledig elektrische

pick-up die zich onderscheidt door zijn robuuste prestaties, moderne technologie en

milieuvriendelijkheid. Ministers Stanley Soeropawiro (Grondbeleid en Bosbeheer) en Harish

Monorath (Justitie & Politie) waren persoonlijk aanwezig bij de presentatie en mochten als

eersten het voertuig bezichtigen.

De introductie van de RD6 markeert een belangrijke stap richting duurzame mobiliteit in

Suriname. Tijdens de lancering werd benadrukt dat elektrisch rijden essentieel is voor het

behouden van de balans tussen economische groei en natuurbescherming. Dit sluit aan bij

Surinames status als carbon negative land, een zeldzame positie die het deelt met Bhutan en

Panama.

Innovatie uit de Geely-groep

De Riddara RD6 wordt geproduceerd door Radar Auto, een dochteronderneming van het

Chinese autoconcern Geely Holding Group, bekend van onder andere Volvo, Lotus, Polestar,

Zeekr en Smart. Buiten China is het model al beschikbaar in landen als Thailand, India, Saudi-

Arabië, Brazilië, Sint Maarten en Aruba. In Suriname wordt het merk vertegenwoordigd door

Evion Motors, onder leiding van CEO Evert Dinmohamed.

Dinmohamed vertelde hoe hij vier jaar geleden gegrepen werd door elektrisch rijden:

“Ik vroeg me af hoe dat zou werken in Suriname, met ons klimaat, onze wegen, onze manier van

leven. Ik probeerde het gewoon, en het bleek fantastisch: stil, krachtig, efficiënt. En telkens als ik

een pompstation voorbijreed, wist ik: dit is de toekomst.”

Techniek en comfort hand in hand

De RD6 is uitgerust met vierwielaandrijving, een actieradius van gemiddeld 400 kilometer en

kan tot 80 centimeter diep water doorrijden. De wagen beschikt over geavanceerde

veiligheidssystemen en een extra kofferbak aan de voorkant, waar normaal een motor zou zitten.

“Je kunt zelfs je favoriete smoothie maken in het bos,” grapte Dinmohamed, verwijzend naar de

mogelijkheid om elektrische apparaten direct op de auto aan te sluiten. “Stil, onderhoudsarm,

oplaadbaar met een gewoon 220V-stopcontact – en het is vele malen goedkoper dan tanken.”

Duurzaam beleid en groene ambities

Samen met minister Soeropawiro en Ada Chang, marketingmanager van Riddara South America,

benadrukte Dinmohamed het belang van elektrische voertuigen voor een groene economie.

“De mens is hier geplaatst als beheerder van de natuur,” aldus minister Soeropawiro. “We

moeten haar behouden en beschermen. EV’s helpen ons daarbij.”

Marktpotentie in Suriname

Hoewel de markt voor elektrische voertuigen in Suriname nog relatief jong is, groeit het aantal

BEV’s (Battery Electric Vehicles) gestaag. Er rijden inmiddels meerdere Tesla’s en zelfs enkele

Cybertrucks rond. De meeste elektrische voertuigen komen echter uit China, dat steeds

dominanter wordt op de wereldwijde EV-markt.

“Surinamers houden van pick-ups,” stelt Dinmohamed, die ook toegang heeft tot andere Geely-

modellen. Een opvallende optie is de Zeekr 009, een luxueuze elektrische bus vergelijkbaar met

de Toyota Alphard. “Die zou hier ook goed aanslaan, maar plannen voor introductie zijn er

voorlopig nog niet. Maar zeg nooit: nooit!”