Minister Pokie wil snelle oplossing voor problemen met moni karta-systeem

Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Diana Pokie heeft aangegeven dat het moni

karta-systeem — bedoeld om financiële steun aan kwetsbare groepen uit te keren — momenteel

niet naar behoren functioneert. Zij belooft op korte termijn met een plan van aanpak te komen

om de structurele betalingsproblemen op te lossen.

In het radioprogramma Bakana Tori op LIM FM gaf de minister aan dat vele burgers hun geld

niet of te laat ontvangen door aanzienlijke achterstanden in het systeem. “Mensen met een

beperking en sociaal zwakkeren mogen nooit te laat hun geld krijgen,” benadrukte Pokie.

Oorzaken van vertraging worden onderzocht

Samen met de directie en medewerkers van het ministerie onderzoekt Pokie waar het knelpunt

precies zit. Er is reeds een quickscan uitgevoerd, maar de minister wil nu ook externe

deskundigen inschakelen om een tweede analyse te laten uitvoeren. De resultaten van beide

scans zullen met elkaar worden vergeleken, om tot een onderbouwde en effectieve aanpak te

komen.

Geen ruimte voor politieke verwijten

Pokie benadrukte dat zij niet van plan is om van het probleem een “klaagtermijn” te maken of

voortdurend terug te wijzen naar de vorige regering. “De samenleving heeft recht op

oplossingen, niet op verwijten,” aldus de bewindsvrouw.

Opmerkelijk is dat er nog 24.000 moni karta’s op het ministerie liggen die nooit zijn opgehaald.

De reden daarvoor is nog onbekend, maar de minister vermoedt dat er sprake is van structurele

onregelmatigheden.

Samenwerking en transparantie

Pokie liet weten dat er mogelijk ‘heilige huisjes’ binnen het systeem bestaan die het functioneren

ervan ondermijnen. Ze roept de samenleving op om samen te werken aan oplossingen en

benadrukt dat transparantie en daadkracht centraal zullen staan in de aanpak.

Binnenkort zal de samenleving worden geïnformeerd over het exacte startpunt van het

verbetertraject, waarbij het ministerie streeft naar een efficiënter en eerlijker distributiesysteem

van sociale ondersteuning.