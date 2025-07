Hulk Hogan (1953–2025): Het einde van een worstelicoon en popcultuurlegende

De Amerikaanse worstellegende en popcultuuricoon Hulk Hogan is op donderdag op 71-jarige

leeftijd overleden. Dat maakte World Wrestling Entertainment (WWE) bekend. Hogan, geboren

als Terry Gene Bollea, groeide in de jaren ’80 uit tot het gezicht van het professionele

showworstelen en speelde een onmisbare rol in het wereldwijde succes van de WWE.

Volgens de politie van Clearwater, Florida, werd donderdagochtend spoedeisende medische hulp

ingeschakeld na een melding van een hartstilstand in Hogan’s woning. Hij werd nog

overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed kort daarna.

“WWE is diep bedroefd door het overlijden van Hall of Famer Hulk Hogan,” liet de organisatie

weten. “Hij was een van de meest iconische figuren uit de popcultuur en speelde een sleutelrol in

de wereldwijde groei van WWE.”

Met zijn geblondeerde haar, diepe zongebruinde huid en indrukwekkende biceps – die hij trots

“24-inch pythons” noemde – werd Hogan in de jaren ’80 een fenomeen. Een historisch moment

was zijn legendarische body slam van de reusachtige André the Giant tijdens WrestleMania III in

1987, voor een uitzinnig publiek in de uitverkochte Pontiac Silverdome.

Zijn charisma en uitstraling bezorgden hem ook een korte carrière in Hollywood, met rollen in

onder meer Rocky III en Santa With Muscles. Toch bleef de ring altijd zijn belangrijkste podium.

Hogan bleef decennialang relevant – zij het niet zonder controverse. In 2015 werd hij door WWE

geschorst nadat racistische uitlatingen van hem naar buiten kwamen. Pas in 2018 werd hij

gerehabiliteerd en opnieuw opgenomen in de Hall of Fame.

Ook haalde hij in 2024 opnieuw de voorpagina’s toen hij zich op het Republikeins Nationaal

Congres openlijk uitsprak voor Donald Trump. Met een theatrale vertoning waarin hij zijn shirt

afscheurde en een Trump-hemd onthulde, riep hij: “Laat Trumpamania opnieuw heersen,

brother!”

Daarnaast won hij een veelbesproken rechtszaak tegen roddelwebsite Gawker, die intieme

beelden van hem had gepubliceerd. Hogan kreeg een schadevergoeding van maar liefst 140

miljoen dollar toegekend.

Terry Bollea werd geboren in Augusta, Georgia, maar groeide op in Florida. Zijn eerste liefde

was muziek, maar zijn imposante fysiek trok al snel de aandacht van worsteltrainers. Zijn eerste

trainer brak zelfs zijn been om hem te ontmoedigen, maar Hogan gaf niet op.

Zijn ringnaam “Hulk Hogan” werd bedacht door WWF-oprichter Vincent J. McMahon. Hogan

werd het uithangbord van het WWF en won meerdere wereldtitels. In de jaren ’90 keerde hij zijn

heldenimago de rug toe en maakte hij als “Hollywood Hogan” furore in de WCW.

In 2002 keerde hij terug naar WWE voor een gedenkwaardige confrontatie met Dwayne “The

Rock” Johnson tijdens WrestleMania, waarmee hij een nieuwe generatie fans aan zich wist te

binden.

Hogan trouwde drie keer en had twee kinderen. Met zijn eerste gezin speelde hij mee in de

realityserie Hogan Knows Best (2005–2007), waarmee hij ook buiten de worstelwereld een

bekend gezicht bleef.

Met het overlijden van Hulk Hogan verliest de wereld van sport en entertainment een van haar

meest kleurrijke en invloedrijke figuren. Hij was meer dan een worstelaar – hij was het

boegbeeld van een generatie, een held voor miljoenen fans, en een blijvende kracht binnen de

populaire cultuur.