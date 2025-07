Verdachte ‘Barbie’ aangehouden op verdenking van mensenhandel in Sipaliwini

De afdeling Trafficking In Persons (TIP) heeft in samenwerking met het Regio Bijstand Team

Oost de verdachte R.D.J.A., bijgenaamd ‘Barbie’, aangehouden in het afgelegen Langatabiki-

gebied in het district Sipaliwini.

Na haar arrestatie werd de vrouw overgebracht naar Paramaribo, waar zij is voorgeleid bij een

hulpofficier van justitie. In overleg met een officier van justitie is besloten haar in verzekering te

stellen.

R.D.J.A. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij mensenhandel en mensensmokkel. Het

onderzoek naar haar rol en mogelijke medeplichtigen wordt voortgezet door de afdeling TIP.