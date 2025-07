Man gewond bij schietincident aan Christophel Kerstenstraat – dader voortvluchtig

De politie is een onderzoek gestart naar een schietincident dat zich maandagavond heeft

voorgedaan aan de Christophel Kerstenstraat. Een man raakte daarbij lichtgewond.

Volgens eerste berichten werd het slachtoffer onder verdachte omstandigheden beschoten en liep

hij een schampschot op. Medisch personeel verleende hem ter plaatse hulp. Zijn toestand is

stabiel.

De schutter wist direct na het incident te vluchten en is nog voortvluchtig. Over de toedracht en

het motief van de schietpartij is op dit moment nog niets bekend.

De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. Het onderzoek is in volle gang.