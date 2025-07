Gewapende overval op zakenpand Ginostraat – kluis met sieraden leeggeroofd

Drie gewapende mannen hebben gisteravond een overval gepleegd op een zakenpand aan de

Ginostraat. De daders, die onder andere een koevoet bij zich hadden, arriveerden in een Toyota

Ractis en wisten met grof geweld toegang tot het pand te forceren.

Zonder aarzelen begaven de overvallers zich naar een kluis waarin zich een aanzienlijke

hoeveelheid gouden sieraden en diamanten bevond. De volledige inhoud van de kluis werd

buitgemaakt. Tijdens de overval werd een werknemer van het bedrijf mishandeld. Hij liep letsel

op nadat hij meerdere keren hard werd geslagen en moest medische hulp inschakelen. Volgens de

laatste informatie is zijn toestand stabiel.

Na de melding van de overval kwamen meerdere politie-eenheden in actie. Het onderzoek naar

de identiteit en verblijfplaats van de daders is momenteel in volle gang.