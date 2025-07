Duitsland zet vol in op killer robots en cyborg-insecten: Defensie wordt motor van Europese innovatie

Wat ooit sciencefiction leek, is in Duitsland bittere ernst geworden. Het land transformeert zijn

militaire strategie radicaal en omarmt nieuwe technologieën als autonome wapensystemen, AI-

gestuurde drones en zelfs spionage-insecten. Duitsland wil niet langer toeschouwer zijn, maar

een leidende rol spelen in de Europese defensie-industrie.

Aan de basis van deze technologische revolutie staan jonge defensie-start-ups zoals Helsing, die

AI integreert in wapensystemen en slagveldanalyse. Sinds de Russische inval in Oekraïne is de

vraag naar geavanceerde militaire technologie in Europa explosief gestegen. Helsing, inmiddels

gewaardeerd op 12 miljard dollar, is nu Europa’s meest waardevolle defensie-start-up.

“Europa beseft eindelijk wat er op het spel staat,” aldus medeoprichter Gundbert Scherf. “We

willen Europa zijn ruggengraat teruggeven.”

Miljardeninjectie vanuit Berlijn

Onder de regering van bondskanselier Friedrich Merz heeft Duitsland zijn militaire ambities fors

opgevoerd. Het jaarlijkse defensiebudget moet tegen 2029 verdrievoudigen tot maar liefst 162

miljard euro. Voor het eerst in decennia investeert Europa hiermee meer in defensie dan de

Verenigde Staten.

Een belangrijk onderdeel van deze koerswijziging is het versterken van de eigen industrie.

Nieuwe wetgeving geeft start-ups en Europese bedrijven voorrang bij overheidsaanbestedingen.

Bovendien zijn bureaucratische belemmeringen drastisch teruggeschroefd. Minister van Defensie

Boris Pistorius zei hierover: “Geld is geen excuus meer.”

Biotechnologie aan het front

De technologische ontwikkelingen zijn futuristisch – en controversieel. Duitse bedrijven

ontwikkelen onder meer miniatuuronderzeeërs, autonome gevechtsrobots en zelfs cyborg-

insecten die als levende spionnen opereren.

Het bedrijf Swarm Biotactics werkt aan bestuurbare kakkerlakken, uitgerust met camera’s en

sensoren. “Onze bio-robots gebruiken neurale stimulatie en kunnen zelfstandig of op afstand

opereren,” verklaart CEO Stefan Wilhelm. De inzet van deze diertjes is gericht op

verkenningsmissies in vijandig gebied.

Industrie in transitie: van auto naar defensie

Wat de motor vormt achter deze militaire innovaties? De traditionele Mittelstand – het netwerk

van kleine en middelgrote ondernemingen dat jarenlang de Duitse auto-industrie ondersteunde.

Nu deze sector krimpt, maken veel bedrijven de overstap naar defensie.

“Wij krijgen dagelijks sollicitaties van autotechnici,” vertelt Stefan Thumann van het

munitiebedrijf Donaustahl. “Start-ups leveren de hersens, het Mittelstand de spieren.”

Meer dan wapens: defensie als innovatieversneller

Volgens investeerders en technologie-experts is de militaire sector niet alleen essentieel voor

veiligheid, maar ook een aanjager van economische vooruitgang. Historisch gezien zijn veel

civiele uitvindingen – zoals internet, GPS en straalmotoren – voortgekomen uit militaire

toepassingen.

“Een sterke defensiesector betekent ook een sterke economie en technologische vooruitgang,”

zegt Markus Federle van investeringsfonds Tholus Capital.

Duitsland telt inmiddels drie zogeheten defensie-unicorns: Helsing, het dronebedrijf Quantum

Systems, en het Portugese Tekever. Verwacht wordt dat dit aantal snel toeneemt, nu Duitsland

zich opwerpt als architect van een nieuwe, hightech Europese defensie.