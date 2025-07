Surinaams herbebossingsproject ontvangt eerste internationale CO₂-certificering in de regio

SVN Suriname heeft als eerste organisatie binnen de CARICOM-regio een internationale certificering behaald onder de Global Carbon Standard (GCS). Deze certificering, erkend door het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC), bevestigt de betrouwbaarheid van het Suriname Reforestation Project in Brokopondo op het gebied van CO₂-compensatie.

Het pilotproject beslaat twee hectare en omvat de aanplant van ruim 13.000 bomen en gewassen, waaronder mahonie, cacao en gember. Anders dan bij traditionele carbon credits, die zijn gebaseerd op toekomstige schattingen, levert SVN zogeheten Carbon Debits die gebaseerd zijn op reeds gerealiseerde CO₂-opslag. De monitoring wordt ondersteund door satellietbeelden en blockchaintechnologie, wat zorgt voor maximale transparantie en controleerbaarheid.

Klimaatimpact én lokale ontwikkeling

Het herbebossingsproject maakt gebruik van een agroforestry-model waarin klimaatactie wordt gekoppeld aan sociaaleconomische ontwikkeling. Dankzij samenwerking met de lokale gemeenschap zijn drie vaste banen gecreëerd. Het project draagt bij aan tien van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waaronder klimaatactie, duurzame landbouw, biodiversiteitsherstel en voedselzekerheid.

“Deze erkenning bevestigt dat ons model zowel effectief als schaalbaar is,” zegt Edmundo Duiker, mede-oprichter van SVN Suriname. “Het onderstreept Suriname’s potentieel om duurzaamheidsleider te zijn in het Caribisch gebied.”

Ook Michael Beers, Chief Sustainability Officer bij Global Carbon Standard, spreekt zijn waardering uit: “SVN levert niet alleen technisch hoogstaande resultaten, maar doet dit ook op een sociaal rechtvaardige manier. We zijn trots dit initiatief te ondersteunen.”

Verdere uitbreiding in voorbereiding

Na de succesvolle pilot in Brokopondo bereidt SVN verdere uitbreiding voor naar andere gebieden in Suriname en binnen de bredere CARICOM-regio. Verdere details over deze toekomstige projecten worden in de komende maanden bekendgemaakt.