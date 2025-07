Meer vrouwen in De Nationale Assemblee: Vrouwelijke vertegenwoordiging stijgt naar 35,3%

Met de aangekondigde opschuivingen binnen De Nationale Assemblee (DNA) zal het aantal vrouwelijke parlementariërs toenemen tot 18 van de in totaal 51 zetels. Dit betekent dat 35,3% van de zetels straks door vrouwen wordt ingenomen. De resterende 64,7% blijft in handen van 33 mannelijke Assembleeleden.

Opvallend is dat vooral de NDP en de ABOP bijdragen aan deze toename van vrouwelijke vertegenwoordiging. De NDP-fractie, die uit 18 leden bestaat, telt liefst 10 vrouwen. Door het vertrek van vier prominente leden naar de uitvoerende macht – Jennifer Simons (aangewezen als president), André Misiekaba (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid), Melvin Bouva (minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking) en Sergio Akiemboto (aangesteld als chefstaf op het Kabinet van de President) – keren onder anderen Claudie Sabajo en Ingrid Bink terug in het parlement.

De VHP telt momenteel 5 vrouwelijke Assembleeleden op een totaal van 17 fractieleden. Bij de ABOP is sprake van een opvallend evenwicht: 3 van de 6 zetels worden ingenomen door vrouwen. Naast Ines Pané en Dinotha Vorswijk zal ook Genevievre Jordan toetreden tot het college. Marinus Bee, eerder gekozen als Assembleelid, is benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. David Abiamofo keert terug naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

In de NPS-fractie is Diana Pokie benoemd tot minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ook Gregory Rusland, die de functie van vicepresident bekleedt, maakt plaats in het parlement. Als gevolg daarvan zal Dorothy Hoever toetreden tot de zes leden tellende NPS-fractie, waarin zij de enige vrouw is.

Voor de kleinere fracties van de PL, BEP en A20 blijft de vertegenwoordiging vooralsnog volledig mannelijk.

Er staan nog tien zetels open om ingevuld te worden: vier bij de NDP, twee bij de ABOP, twee bij de NPS en één bij de PL. Voormalig president Chandrikapersad Santokhi moet daarnaast nog formeel worden toegelaten tot De Nationale Assemblee.