Suriname benadrukt toewijding aan SDG’s tijdens VN-top in New York

Tijdens het High-level Political Forum on Sustainable Development 2025 van de Verenigde Naties in New York heeft Suriname zijn blijvende inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) onderstreept. De focus lag op gezondheidszorg, gendergelijkheid, inclusieve werkgelegenheid, bescherming van oceanen en versterking van internationale samenwerking.

De Surinaamse delegatie stond onder leiding van Elizabeth Bradley van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS). In diverse interventies presenteerde zij de voortgang en ambities van Suriname op de volgende gebieden:

Gezondheidszorg: Investeringen in eerstelijnszorg, uitbreiding van digitale gezondheidssystemen en gerichte inspanningen voor malaria-eliminatie.

Gendergelijkheid: Implementatie van wetgeving tegen discriminatie en gendergerelateerd geweld, met speciale aandacht voor gelijke beloning en versterking van vrouwelijk leiderschap.

Werkgelegenheid: Creëren van kansen voor jongeren, vrouwen en Inheemse gemeenschappen, met focus op de transitie naar een groene en digitale economie.

Bescherming van oceanen en kusten: Concrete maatregelen tegen overstromingen, stimulering van duurzame visserij en een evenwichtige aanpak van offshore-ontwikkeling.

Suriname riep, samen met andere Caricom-leden en kleine eilandontwikkelingsstaten (SIDS), op tot rechtvaardige financiering en concrete resultaten voor kwetsbare landen in de strijd tegen klimaatverandering en ongelijkheid.

Daarnaast nam Bradley deel aan een VN-panel over rampenrisicobeperking, waar zij pleitte voor betere ondersteuning van landen die frequent worden getroffen door natuurrampen.

Op 22 juli 2025 zal Suriname zijn tweede Vrijwillige Nationale Evaluatie (VNR) presenteren, waarin de voortgang op de SDG’s officieel wordt gerapporteerd.