Strafzaak tegen F.G. voor dodelijk geweldsincident in Amazonestraat

Op 9 juli 2025 vond een cruciale zitting plaats in de strafzaak tegen de 34-jarige verdachte F.G., die wordt beschuldigd van het ombrengen van een man in een woning aan de Amazonestraat. F.G. was op het moment van het incident aan het oppassen op de zoon van het slachtoffer.

Tijdens de zitting hebben zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de verdediging hun standpunten toegelicht. Het OM, dat eerder een schriftelijke repliek had ingediend, benadrukte dat er geen sprake is van noodweerexces. Volgens de officier van justitie heeft F.G. buitensporig geweld gebruikt en is hij daarom schuldig aan de ten laste gelegde feiten.

De verdediging van F.G. hield echter vol dat haar cliënt handelde uit noodweerexces. Volgens de raadsvrouw bevond F.G. zich in een situatie van acute bedreiging en reageerde hij in paniek. Ze benadrukte dat het nooit de intentie van F.G. was om het slachtoffer om het leven te brengen en dat hij nog altijd zwaar belast wordt door het incident. De raadsvrouw verzocht de kantonrechter om F.G. in vrijheid te stellen en hem te ontslaan van alle rechtsvervolging.

De kantonrechter wees het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling af, maar gaf F.G. wel de gelegenheid om het laatste woord te voeren. In zijn verklaring gaf F.G. aan dat hij de echtgenote van het slachtoffer wilde beschermen.

De zaak wordt voortgezet op 13 augustus 2025, wanneer de kantonrechter uitspraak zal doen.