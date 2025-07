Lula: “Brazilië buigt niet voor Amerikaanse chantage”

De spanningen tussen Brazilië en de Verenigde Staten zijn opgelaaid na de recente aankondiging van een Amerikaanse importheffing van 50 procent op Braziliaanse producten. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva reageerde donderdag fel op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump en noemde de maatregel “onaanvaardbare chantage”.

Tijdens twee toespraken, waaronder een bijeenkomst met linkse studentengroepen in de deelstaat Goiás, benadrukte Lula dat Brazilië zich niet laat intimideren. “Geen enkele gringo gaat deze president bevelen geven,” verklaarde hij. Daarbij herhaalde hij zijn voornemen om Amerikaanse technologiebedrijven te blijven reguleren en belasten, omdat zij volgens hem bijdragen aan de verspreiding van geweld en desinformatie onder het mom van vrije meningsuiting.

De diplomatieke verhoudingen tussen beide landen zijn al gespannen sinds Trump vorige week de nieuwe importheffing aankondigde. De Amerikaanse president stelt dat de maatregel een antwoord is op oneerlijke handelspraktijken van Brazilië en de volgens hem slechte behandeling van voormalig president Jair Bolsonaro. Lula had Trump kort daarvoor omschreven als “een keizer die de wereld niet wil”.

In een toespraak op nationale televisie en radio gaf Lula aan dat Brazilië sinds mei in overleg is met de Verenigde Staten over handelskwesties. “We wachtten op een antwoord, maar kregen dreigementen en misleidende informatie terug,” aldus de president.

De Braziliaanse regering overlegt momenteel met sectoren die economisch geraakt zullen worden door het nieuwe Amerikaanse beleid. Tegelijkertijd worden mogelijke tegenmaatregelen voorbereid voor het geval het diplomatieke overleg met Washington op niets uitloopt.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mauro Vieira staat Lula open voor een ontmoeting met Trump, al is er nog geen datum vastgesteld. “Als de omstandigheden het toelaten, zullen ze met elkaar spreken,” liet Vieira weten tegenover CNN Brasil.

Opmerkelijk is dat de populariteitscijfers van president Lula licht zijn gestegen sinds het oplaaien van de handelsspanningen. Analisten wijzen erop dat zijn uitgesproken houding tegenover Washington bijdraagt aan zijn binnenlandse steun.