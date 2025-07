Historische ruimtevlucht keert terug naar aarde: primeurs voor India, Polen en Hongarije

De Crew Dragon-capsule Grace is maandag succesvol losgekoppeld van het Internationaal

Ruimtestation (ISS) en onderweg naar de aarde. Aan boord bevinden zich vier astronauten, onder

wie de ervaren Amerikaanse ruimtevaarder Peggy Whitson. De missie, georganiseerd door het

commerciële ruimtevaartbedrijf Axiom Space in samenwerking met SpaceX, is een nieuwe

mijlpaal voor de commerciële ruimtevaart én voor India, Polen en Hongarije.

De capsule ontkoppelde maandagochtend om 7:15 uur lokale tijd, op het moment dat het ISS

zich 418 kilometer boven de oostkust van India bevond. Twee korte raketstoten manoeuvreerden

het vaartuig veilig weg van het ruimtestation. De terugreis zal ongeveer 22 uur duren.

Dinsdagochtend wordt de bemanning met behulp van parachutes in de Stille Oceaan voor de kust

van Californië verwacht.

Eerste astronauten in decennia voor drie landen

De 18-daagse missie was historisch voor India, Polen en Hongarije: elk land stuurde voor het

eerst in ruim veertig jaar een eigen astronaut naar de ruimte. Shubhanshu Shukla (39) uit India,

Sławosz Uznański-Wiśniewski (41) uit Polen en Tibor Kapu (33) uit Hongarije voerden samen

met Whitson tientallen wetenschappelijke experimenten uit in microzwaartekracht.

De 65-jarige Whitson, voormalig NASA-astronaute, leidde de missie als commandant. Ze heeft

meerdere primeurs op haar naam staan, waaronder de eerste vrouwelijke hoofdastronaut van

NASA en de eerste vrouw die een ISS-expeditie aanvoerde. Met deze missie komt haar totaal

aantal dagen in de ruimte op ruim 700 — een Amerikaans record. Tegenwoordig is ze directeur

bemande ruimtevluchten bij Axiom Space.

Toekomst van commerciële ruimtevaart

De Axiom-4 missie is de vierde commerciële ruimtevlucht van het bedrijf sinds 2022. Axiom,

gevestigd in Houston, werkt actief samen met overheden en bedrijven om bemande vluchten naar

het ISS te organiseren. De missie werd op 25 juni gelanceerd vanaf NASA’s Kennedy Space

Center in Florida en was tevens de eerste vlucht van de nieuwste Crew Dragon-capsule van

SpaceX. Sinds 2020 zijn er al achttien bemande vluchten met dit type capsule uitgevoerd.

Axiom Space werkt intussen aan de bouw van een eigen ruimtestation, dat tegen 2030 het ISS

moet opvolgen. Met missies als deze draagt het bedrijf bij aan een toekomst waarin steeds meer

landen en private partijen toegang hebben tot de ruimte.