Dode bij woninginbraak aan Julianaweg: bewoner schiet op indringers

In de vroege ochtend van maandag heeft zich een dodelijk incident voorgedaan aan de

Julianaweg, waarbij een vermoedelijke inbreker is omgekomen. De politie kreeg omstreeks

03.16 uur melding van een diefstal in uitvoering. Ter plaatse troffen agenten een verdachte aan

die dodelijk was geraakt door een schot van de bewoner.

Volgens de eerste informatie ging het om een poging tot woninginbraak door meerdere personen.

Tijdens de confrontatie met de indringers greep de bewoner naar een vuurwapen en opende het

vuur. Eén van de verdachten werd dodelijk getroffen; de anderen wisten te vluchten.

De politie en andere hulpdiensten waren snel ter plaatse en zetten het gebied af voor

sporenonderzoek. Het gebruikte vuurwapen is in beslag genomen en wordt forensisch

onderzocht. De identiteit van de overleden verdachte is nog niet officieel bekendgemaakt.

De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname leidt het verdere onderzoek naar

de toedracht van het incident.