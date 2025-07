Adelien Wijnerman wordt nieuwe minister van Financiën: kabinet Simons bijna compleet

Adelien Wijnerman wordt de nieuwe minister van Financiën en Planning in het aankomende

kabinet van president Jennifer Geerlings-Simons. Haar benoeming volgt op de terugtrekking van

Ismanto Adna, wiens voorgestelde kandidatuur op stevige kritiek stuitte vanuit zowel de

financiële sector als binnen de coalitie.

Wijnerman is geen onbekende in de politiek. Ze bekleedde dezelfde functie eerder in het kabinet-

Bouterse I, van 2011 tot 2013. Na haar ministerschap keerde ze terug naar de financiële sector,

waar ze momenteel een directiefunctie bekleedt bij verzekeringsmaatschappij Parsasco.

Met haar benoeming stijgt het aantal vrouwelijke ministers in het nieuwe kabinet tot vier, wat

bijdraagt aan een betere genderbalans in de ministerraad.

Onderministers versterken kabinetsstructuur

Naast Wijnerman zijn ook drie onderministers voorgedragen, die het regeringsapparaat moeten

versterken en zorgen voor beleidscontinuïteit binnen hun respectieve ministeries:

Danielle Beeldsnijder (NPS) bij Sociale Zaken & Volkshuisvesting, met de portefeuille

Volkshuisvesting.

Kelvin Koniki (ABOP) op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Raj Jadnanansing (NDP) bij het ministerie van Volksgezondheid.

Deze benoemingen completeren vrijwel het team van de nieuwe regering, in aanloop naar de

officiële installatie van president Jennifer Geerlings-Simons en vice-president Gregory Rusland

op woensdag 16 juli.