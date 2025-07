Kabinet President: Overdracht goederen First Lady verloopt ordelijk en transparant

Het Kabinet van de President van Suriname heeft vrijdagavond een officiële verklaring

uitgebracht naar aanleiding van videobeelden die recent via sociale media zijn verspreid over de

ontruiming van het kantoor van de First Lady. De beelden riepen vragen op in de samenleving

over de aard en rechtmatigheid van de handelingen.

Volgens het kabinet is er sprake van misverstanden en wordt er ten onrechte een verkeerd beeld

geschetst. In de verklaring wordt benadrukt dat het gaat om een georganiseerde en transparante

overdrachtsprocedure, zoals gebruikelijk bij een machtsoverdracht.

Het kabinet stelt dat de verschillende afdelingen reeds geruime tijd bezig zijn met de

inventarisatie van goederen, onder toezicht van een verantwoordelijke functionaris. Dit proces

vindt plaats in het kader van de voorbereidingen op de overgang naar een nieuwe

regeringsperiode.

Communicatie-apparatuur officieel overgedragen

De verklaring meldt verder dat de communicatieapparaten van het Instituut van de First Lady

(IFL) zijn overgedragen aan de afdeling Communicatie Kabinet President (CKP). Dit is gebeurd

via een formeel proces-verbaal van overdracht, zodat alle apparatuur centraal geregistreerd en

beheerd kan worden.

“Alle communicatiegoederen zijn officieel overgedragen en worden nu beheerd door CKP,

conform de regels voor overheidsbezit,” aldus het kabinet.

Overgangscommissie en nieuwe team

Voor een soepele overdracht is een speciale overgangscommissie aangesteld, die nauw

samenwerkt met het team van de aankomende regering. De inventarislijsten van de goederen

worden overgedragen aan dit team, zodat het kantoor van de First Lady correct wordt voorbereid

voor de volgende gebruiker.

Het Kabinet van de President betreurt dat er verwarring is ontstaan en benadrukt dat de

overdracht plaatsvindt op basis van zorgvuldigheid, transparantie en rechtmatigheid.

“We begrijpen dat mensen vragen hebben, maar willen duidelijk maken dat alle handelingen

volgens de juiste procedures verlopen,” aldus de verklaring.