Somohardjo wijst ministerspost af: “Macht zit niet in een bureaustoel”

De Pertjajah Luhur (PL) heeft Stanley Soeropawiro voorgedragen als minister van Grond- en

Bosbeheer en Uraqit Ramsaran als minister van Defensie in het aankomende kabinet. Opvallend

is dat partijleider Bronto Somohardjo, ondanks brede steun vanuit de coalitie, zelf heeft afgezien

van een ministerspost.

“Ik had kunnen kiezen voor de ministerspost, maar ik kies voor het grotere plaatje,” verklaarde

Somohardjo. Hij benadrukt dat zijn rol als parlementariër hem in staat stelt niet alleen beleid te

volgen, maar ook richting te geven aan de politieke koers van het land.

Volgens Somohardjo ligt zijn kracht in het parlement, waar hij onafhankelijk en zonder

beperkingen controle kan uitoefenen op het kabinet – ook op ministers afkomstig uit zijn eigen

partij. “Ik heb een microfoon, een missie en mijn mensen,” zegt hij. “En zolang ik in De

Nationale Assemblee zit, zal ik die gebruiken om te strijden voor grondrechtvaardigheid,

transparant bestuur en kansen voor jongeren en boeren.”

De partijleider onderstreept dat hij geen officiële functie nodig heeft om invloed uit te oefenen.

“Wie denkt dat macht zit in een bureaustoel, vergist zich. Echte macht zit in principes durven

kiezen, in zeggen wat anderen niet durven en in het bewaken van wat van het volk is.”

Met de voordracht van Soeropawiro en Ramsaran levert de PL twee ministers aan het nieuwe

kabinet. Somohardjo zal vanuit het parlement een actieve rol blijven spelen in het controleren en

begeleiden van het regeringsbeleid.