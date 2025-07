Overheid biedt media verlichting: betalingsregeling en kwijtschelding voor radio- entelevisiesector

De Surinaamse radio- en televisiesector krijgt financiële verlichting in de vorm van een

betalingsregeling en gedeeltelijke schuldenkwijtschelding. Dat is maandag overeengekomen

tijdens een overleg tussen president Chan Santokhi, de Vereniging Radio- en Televisiebedrijven

Suriname (VRTS), en minister Uraiqit Ramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme

(TCT).

De mediaorganisaties kampen al bijna tien jaar met aanhoudende financiële moeilijkheden. De

economische crisis sinds 2015, de impact van de coronapandemie en de bezuinigingsmaatregelen

in het kader van het IMF-programma hebben geleid tot sterk teruggelopen inkomsten.

Tegelijkertijd bleven de vaste lasten – zoals personeels- en energiekosten – onverminderd hoog.

Veel bedrijven raakten hierdoor in betalingsproblemen, met achterstanden op onder meer

spectrum-, inspectie- en vergunningsgelden tot gevolg.

Aflossen zonder rente en schulden deels kwijtgescholden

Volgens VRTS-voorzitter Anwar Lall Mohamed is een volledige instorting van de sector

voorkomen dankzij intensieve gesprekken met de overheid. In het overleg is overeengekomen

dat mediahuizen hun opgebouwde schulden gespreid mogen aflossen, zonder rente. Daarnaast

zullen bepaalde schulden die specifiek tijdens de COVID-19-periode zijn ontstaan, deels worden

kwijtgescholden.

Ook zijn voorlopige afspraken gemaakt over de methode van kostprijsberekening binnen de

sector. Deze zullen binnen zes maanden worden geëvalueerd door de nieuwe regering.

Santokhi prijst samenwerking en inzet

President Santokhi prees de constructieve opstelling van de sector, evenals de rol van de

Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) en het ministerie van TCT. Hij benadrukte het

belang van continuïteit in het mediabeleid en kondigde aan dat de afspraken deze week verder

besproken worden binnen de Raad van Ministers.

De VRTS spreekt van een belangrijke stap richting herstel en verduurzaming van de sector. De

betalingsregeling biedt ademruimte, terwijl de kwijtschelding van coronaschulden de zwaarst

getroffen bedrijven directe verlichting moet geven.