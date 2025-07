Greenmust wil duurzame verpakkingen, maar stuit op structurele obstakels

Voor veel Surinaamse ondernemers blijft duurzaam verpakken een uitdaging. Gregory Bout,

supervisor bij Greenmust Food & Beverage, legt in gesprek uit dat vooral de overstap van plastic

naar glas problematisch is. “Het verkrijgen van voldoende glazen potten en flessen is lastig, en

importeren maakt onze producten fors duurder,” zegt hij.

Greenmust, dat onder andere jams, siropen en broodspreads produceert, gebruikt momenteel nog

plastic verpakkingen. De overstap naar glas – hoewel wenselijk – zou de productiekosten

aanzienlijk opdrijven. “We willen onze prijzen betaalbaar houden, juist voor mensen met een

kleinere beurs. Duurzaam zijn mag niet betekenen dat onze producten onbereikbaar worden,”

aldus Bout.

De onderneming, die inmiddels ruim twee jaar actief is, werkt zoveel mogelijk met ingrediënten

van lokale landbouwers. Zo probeert Greenmust ook de agrarische sector in eigen land te

stimuleren. “We willen boeren versterken, maar dat betekent niet dat wij zelf landbouw gaan

bedrijven,” zegt Bout. Toch blijkt het vinden van leveranciers die consequent en in voldoende

volumes kunnen leveren, een terugkerende uitdaging.

Een ander groot struikelblok vormt de grillige wisselkoers. Volgens Bout zorgt dit voor een

onzekere bedrijfsvoering. “Je kunt moeilijk vooruitplannen als de prijzen van week tot week

veranderen.”

Toch blijft Greenmust ambitieus. Onlangs organiseerde het bedrijf een kennismakingsmoment

met de gemeenschap om hun missie en producten onder de aandacht te brengen. Daarbij werd

het belang van lokale productie en duurzaamheid onderstreept.

Bout pleit voor structurele ondersteuning vanuit de overheid. Eén van zijn voorstellen: de

oprichting van een lokale glasfabriek. “Dan kunnen we glazen verpakkingen in Suriname

produceren én recyclen. Dat is niet alleen milieuvriendelijker, maar ook goedkoper op de lange

termijn.”

Greenmust houdt ook de ontwikkelingen in de olie- en gassector nauwlettend in de gaten. “We

willen meegroeien met de economische ontwikkelingen en zorgen dat onze producten blijven

voldoen aan internationale standaarden,” aldus Bout.

Binnenkort breidt het bedrijf zijn assortiment uit met nieuwe producten die in supermarkten

verkrijgbaar zullen zijn. Met deze stap zet Greenmust verder in op zijn missie: duurzame,

betaalbare en lokaal verankerde voeding voor een brede doelgroep.