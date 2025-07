Feest aan Ephraimzegenweg eindigt in paniek na schietincident

Een feest aan de Ephraimzegenweg is in de vroege zondagochtend abrupt tot een einde gekomen

door een schietincident. Rond 01.33 uur kreeg de politie melding van een ruzie die escaleerde in

het afvuren van een vuurwapen.

Volgens ooggetuigen ontstond de spanningsvolle situatie toen een man zijn vriendin zag dansen

met een andere man. Wat begon als een woordenwisseling mondde uit in geweld: de verdachte

trok een vuurwapen en loste minstens één schot, wat onmiddellijk paniek veroorzaakte onder de

feestgangers.

Na het lossen van het schot vluchtte de dader in een voertuig. Bij aankomst van de politie was hij

al van het toneel verdwenen. Over zijn identiteit en het voertuig waarmee hij vertrok is nog niets

bekend.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij het incident. De politie heeft de zaak in

onderzoek en roept eventuele getuigen op zich te melden.