VS en Suriname vieren vriendschap tijdens 249e Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag

De Amerikaanse ambassade in Paramaribo vierde donderdag met grandeur de 249e Onafhankelijkheidsdag van de Verenigde Staten. De feestelijke receptie trok een groot aantal genodigden, waaronder president Chandrikapersad Santokhi en de aankomend president Jennifer Geerlings-Simons. Tijdens de bijeenkomst werd de langdurige en hechte band tussen de VS en Suriname krachtig onderstreept.

Gedeelde waarden centraal

Ambassadeur Robert Faucher benadrukte in zijn toespraak de diepe historische en maatschappelijke verbondenheid tussen beide landen. Hij verwees naar de gedeelde geschiedenis, waaronder het slavernijverleden, en sprak over de gemeenschappelijke waarden zoals vrijheid, democratie, gelijke kansen, mensenrechten en de strijd tegen georganiseerde misdaad.

“De viering van de onafhankelijkheid is niet enkel een moment van reflectie op het verleden, maar ook een gelegenheid om de vriendschap met Suriname te vieren,” aldus Faucher. “Vrijheid, gelijke rechten en het nastreven van geluk zijn waarden die onze naties verbinden.”

Ook aankomend president Simons bracht een toost uit op de vriendschap en samenwerking tussen beide landen.

Waardering van Surinaamse zijde

President Santokhi sprak zijn dank en waardering uit voor de bijdrage van de Verenigde Staten aan wereldwijde vrede, veiligheid en democratische principes. Hij herinnerde eraan dat de VS in 1975 een van de eerste landen was die de onafhankelijkheid van Suriname erkende, en sindsdien een stabiele en betrouwbare partner is gebleven.

“Vrijheid en democratie zijn universele waarden die wij niet alleen delen met de Verenigde Staten, maar met de gehele wereld. Suriname blijft zich inzetten voor deze idealen, nationaal en internationaal,” aldus Santokhi.

Hij sloot af met een boodschap aan het Amerikaanse volk: “Moge de waarden die ons verbinden blijven voortbestaan en onze samenwerking verder verdiepen. Een vreugdevolle Onafhankelijkheidsdag toegewenst aan het volk van de Verenigde Staten.”