Caricom viert 52 jaar eenheid, veerkracht en gezamenlijke toekomst

Op Caricom Day 2025 staat de Caribische Gemeenschap stil bij 52 jaar regionale samenwerking en gedeelde waarden. Als de oudste nog bestaande integratiebeweging ter wereld onderstreept Caricom haar voortdurende inzet voor democratie, mensenrechten en de rechtsstaat, ondanks de turbulente gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

In een officiële verklaring blikt het Caricom-secretariaat terug op recente uitdagingen zoals de vernietigende impact van orkaan Beryl, de aanhoudende gevolgen van klimaatverandering en geopolitieke spanningen. Ook de humanitaire crisis in Haïti blijft een belangrijk aandachtspunt. Desondanks benadrukt Caricom de kracht van gezamenlijke actie, met als voorbeelden de gecoördineerde aanpak van de COVID-19-pandemie, initiatieven om voedselzekerheid te vergroten, en collectieve inzet voor klimaatactie en toegang tot klimaatfinanciering.

In aanloop naar de 49e reguliere top van staatshoofden en regeringsleiders, die binnenkort plaatsvindt in Montego Bay, Jamaica, staan belangrijke agendapunten centraal. Onderwerpen zoals regionale veiligheid, verdieping van de Caricom Single Market and Economy (CSME) en versterking van externe handelsbetrekkingen krijgen prioriteit.

Bijzonder in de verklaring is de erkenning van de bijdrage van burgers, met een speciale dank aan de diaspora en jongeren. Hun betrokkenheid wordt gezien als cruciaal voor het bouwen aan een inclusieve, rechtvaardige en duurzame Caricom-gemeenschap.

“Onze successen uit het verleden tonen ons vermogen om gezamenlijk te groeien, te beschermen en te herstellen,” aldus het secretariaat.

De viering eindigt met een hoopvolle boodschap: “Happy Caricom Day to all!” – een oproep tot blijvende eenheid en gedeelde vooruitgang in de regio.