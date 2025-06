Inflatie daalt gestaag, maar prijsdruk blijft voelbaar in cruciale sectoren

De consumentenprijzen zijn in mei 2025 met 0,8% gestegen ten opzichte van april. Dat blijkt uit de nieuwste inflatiecijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Op jaarbasis bedraagt de inflatie nu 6%, aanzienlijk lager dan de 10,1% die nog in december 2024 werd gemeten.

Van de 316 producten en diensten die het ABS monitort, stegen er 83 in prijs, daalden er 73, terwijl 160 ongewijzigd bleven. Hoewel de prijzen blijven stijgen, gebeurt dit in een beduidend trager tempo dan tijdens de piekjaren 2021–2023, toen hoge inflatie leidde tot scherpe koopkrachtverliezen.

Sterke prijsstijgingen in farmacie, huisvesting en kinderkleding

Ondanks het algemene afkoelen van de inflatie, blijven bepaalde sectoren onder druk staan:

Farmaceutische producten: +19% op jaarbasis

Huisvesting, woningonderhoud en nutsvoorzieningen: +14,5%

Kinderkleding: +18,1%

Kinderschoenen: +11,9%

Volwassenkleding: +9,4%

Vis, visproducten en garnalen: +6,7%

Vlees en vleesproducten: +1,4%

Deze stijgingen drukken zwaar op huishoudbudgetten, vooral bij gezinnen met jonge kinderen of chronische zorgbehoeften.

Lichte prijsdalingen bij voedsel en dranken

Tegenover de stijgingen staan enkele dalingen, vooral bij voedingsmiddelen:

Suiker en suikerproducten: –5,0%

Vruchten en groenten: –3,5%

Softdrinks en water: –2,0%

De prijsdaling van groenten kan te maken hebben met seizoensinvloeden of lokale overschotten, maar maskeert de structurele zorgen over stijgende inputkosten in de landbouw – zoals kunstmest, diesel en transport.

Regionale verschillen blijven onderbelicht

Het ABS voert zijn metingen uit in stedelijke gebieden. In de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini, waar goederen en diensten doorgaans duurder zijn door transportkosten en beperkte beschikbaarheid, wordt geen inflatie gemeten. Dit zorgt voor een vertekend nationaal beeld.

Vooruitzichten: voorzichtige hoop, maar met risico’s.

Als het huidige overheidsbeleid op het gebied van koersbeheersing, begrotingsdiscipline en productieversterking wordt voortgezet, kan de inflatie verder normaliseren naar het pre-crisisniveau. Toch zijn er significante externe risico’s die de trend kunnen beïnvloeden:

Schommelingen in wereldmarktprijzen

Geopolitieke spanningen

Binnenlandse onzekerheden

De cijfers van juni worden cruciaal, vooral omdat inputkosten in de landbouw en de stijgende wisselkoers rond SRD 40 per US-dollar dan sterker zullen doorwerken in het prijspeil.