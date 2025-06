JIT-brigadier gearresteerd wegens betrokkenheid bij ripdeal aan Sun Parklaan

Een brigadier van het Justitieel Interventie Team (JIT) is zaterdag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een ripdeal aan de Sun Parklaan. De zaak, die aanvankelijk als een gewapende beroving werd onderzocht, blijkt inmiddels onderdeel te zijn van een bredere criminele samenzwering.

Volgens de eerste verklaring van het slachtoffer zou hij zijn beroofd van twee kilo goud. Naarmate het onderzoek vorderde, ontdekten de opsporingsdiensten dat het in werkelijkheid ging om een partij verdovende middelen. Deze onthulling bracht een stroomversnelling in het onderzoek teweeg, waarbij uiteindelijk de betrokkenheid van een JIT-brigadier aan het licht kwam. De betreffende brigadier werd op basis van intern speurwerk binnen het JIT zelf in beeld gebracht en vervolgens aangehouden.

In het kader van het onderzoek zijn meerdere voertuigen in beslag genomen die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Alles wijst erop dat sprake is van een goed georganiseerde criminele organisatie, met vermoedelijke betrokkenheid van personen uit verschillende maatschappelijke sectoren.

De zaak wordt door de autoriteiten uiterst serieus genomen, vooral gezien de betrokkenheid van een lid van een gespecialiseerde justitiële eenheid. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus bronnen rond het onderzoek.