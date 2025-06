Suriname’s offshore potentieel groeit: Petronas zet koers naar nieuwe boringen in Blok 52

Het Maleisische energieconcern Petronas bereidt zich voor op een nieuwe fase van exploratieboringen in het Surinaamse offshoregebied Blok 52. Dit volgt op veelbelovende ontdekkingen die het potentieel van het gebied aanzienlijk hebben vergroot, zo meldt het internationale energieadviesbureau Westwood Global Energy Group.

Volgens analist Andrew Jackson van Westwood zijn de voorbereidingen voor nieuwe boringen nabij de eerder ontdekte Roystonea-1 en Fusaea-1 putten in volle gang. Deze vondsten, gedaan in respectievelijk 2023 en 2024, behoren tot een selecte groep van slechts 19 commerciële ontdekkingen wereldwijd, voortgekomen uit 75 zogeheten ‘high-impact wells’. Jackson sprak hierover tijdens het State of Exploration 2025-webinar.

Basis voor tweede grootschalig project

De Fusaea-1-put, die als bijzonder veelbelovend wordt beschouwd, bevindt zich in hetzelfde gebied als eerdere olie- en gasvondsten. Samen met Roystonea vormt het een solide basis voor wat Suriname’s tweede grote offshore olieproject zou kunnen worden. Volgens het energieonderzoeksbureau Wood Mackenzie zijn de reserves groot genoeg om een drijvende productie-, opslag- en overslagfaciliteit (FPSO) te ondersteunen met een capaciteit van 100.000 vaten per dag.

Steun van de Surinaamse overheid

De Surinaamse staatsoliemaatschappij Staatsolie ondersteunt de verdere ontwikkeling van Blok 52 volledig. Directeur Annand Jagesar verwacht dat Petronas in 2026 een definitieve investeringsbeslissing (FID) zal nemen. Gezien de omvangrijke gasvondsten in het blok, lijkt een eerste focus op gaswinning volgens hem het meest voor de hand liggend.

Een belangrijke stimulans voor de voortgang is het aantrekkelijke fiscale beleid. Begin dit jaar sloten Staatsolie en Petronas een overeenkomst die voorziet in een belastingvrije periode van tien jaar na de start van de gasproductie. De mogelijkheid van een toekomstig FLNG-project (Floating Liquefied Natural Gas) wordt eveneens onderzocht. Energieconsultant Rystad Energy schat in dat een dergelijk project in 2031 operationeel zou kunnen zijn.

Internationale aandacht neemt toe

De ontwikkelingen in Blok 52 volgen op het megaproject in Blok 58, waar het Frans-Nederlandse TotalEnergies en APA Corporation samen werken aan Suriname’s eerste grootschalige offshore olieontwikkeling. De productie in dat blok staat gepland voor 2028.

Met deze concrete vooruitzichten, internationale betrokkenheid en stimulerend beleid, verstevigt Suriname zijn positie als opkomende speler in de wereldwijde offshore energiesector. Als zowel Blok 52 als Blok 58 succesvol in productie worden genomen, zou Suriname zich kunnen ontwikkelen tot een belangrijke exporteur van olie en gas in de regio.