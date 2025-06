Suriname treft Panama, Guatemala en El Salvador in laatste WK-kwalificatieronde

Het Surinaamse voetbalelftal maakt zich op voor de laatste groepsfase van de kwalificatie voor het WK 2026. In deze beslissende fase speelt Suriname tegen drie Midden-Amerikaanse landen: Panama, Guatemala en El Salvador. De wedstrijden worden tussen september en november zowel thuis als uit gespeeld.

De winnaar van deze groep plaatst zich direct voor het wereldkampioenschap, dat volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. De twee beste nummers twee in de kwalificatie ontvangen nog een kans via play-offs tegen teams van andere continenten.

Panama, momenteel derde op de Concacaf-ranglijst achter Mexico en Canada, maar vóór de Verenigde Staten, was eerder op het WK in Rusland in 2018 actief. Destijds verloren ze al hun wedstrijden tegen België, Engeland en Tunesië. Suriname speelde in de jaren zestig en zeventig drie keer tegen Panama, met twee nederlagen en één overwinning als resultaat.

Afgelopen dinsdag speelde Suriname een gelijkspel van 1-1 tegen El Salvador, dat net iets hoger staat op de Concacaf-ranglijst. Beide teams waren aan elkaar gewaagd, hoewel Suriname met meer precisie had kunnen winnen.

De derde tegenstander, Guatemala, staat negende op de ranglijst. Tijdens de kwalificatie voor het WK 2006 speelde Suriname thuis met 1-1 gelijk tegen Guatemala, maar verloor uit met 3-1.

In de andere groepen zijn Curaçao, Trinidad en Tobago, Jamaica en Bermuda aan elkaar gekoppeld, terwijl Costa Rica, Haïti, Honduras en Nicaragua de strijd met elkaar aangaan.