Levenslange gevangenisstraf voor lustmoordenaar in Suriname

Een 59-jarige man, H. Kasi, is door de rechter in Suriname veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor een reeks ernstige misdrijven, waaronder verkrachting, moord en gekwalificeerde doodslag. Deze misdaden vonden plaats in Paramaribo en Wanica. Volgens de rechter vertoont Kasi de kenmerken van een lustmoordenaar.

Rechter Roy Elgin benadrukte in zijn vonnis het patroon van extreme gewelddadigheid dat Kasi toepaste. Persrechter Ishwardat Sonai verklaarde dat Kasi schuldig werd bevonden aan poging tot verkrachting, poging tot moord, verkrachting, gekwalificeerde doodslag en diefstal. Na zijn gruweldaden nam Kasi steeds de bezittingen van zijn slachtoffers mee. Elgin merkte op dat Kasi al dertien keer voor soortgelijke misdrijven voor de rechter heeft gestaan.

Het vonnis toont aan dat Kasi een vaste werkwijze had: hij selecteerde zijn slachtoffers, volgde hen en sloeg toe op een voor hem geschikt moment. Dit ging gepaard met ernstige bedreigingen en fysiek geweld, waaronder het gebruik van een mes, het op de grond duwen van slachtoffers, het opensnijden van hun kleding en het dichtknijpen van de keel tijdens de verkrachting. Na afloop liet hij de slachtoffers voor dood achter.

Forensisch bewijs toont aan dat Kasi geen onderscheid maakte tussen slachtoffers die zwanger waren of zich in hun menstruatieperiode bevonden. In ten minste één geval bleef hij na de verkrachting rondhangen om te roken en doofde hij zijn sigaret op het geslachtsdeel van het slachtoffer.

Een psychologisch onderzoek, aangevraagd door zijn raadsman Guno Castelen, heeft uitgewezen dat Kasi mentaal gezond is.

Kasi heeft een strafblad dat zich over decennia uitstrekt. In 1994 werd hij al veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting en moord op twee verpleegkundigen in Nickerie, een straf die later in hoger beroep werd omgezet naar 20 jaar. In 2010, terwijl hij nog zijn straf uitzat in Santo Boma, probeerde hij een zwangere vrouw te verkrachten en te vermoorden onder bedreiging van een mes. Hij dreigde ook de ongeboren baby te doden, maar erger werd toen voorkomen.

In 2017 werd hij opnieuw veroordeeld tot 7 jaar cel, al is uit het vonnis niet duidelijk waarvoor. Hij werd in 2023 vrijgelaten en kort daarna opnieuw aangehouden nadat zijn DNA overeenkwam met sporen uit meerdere ‘cold cases’. Uit het onderzoek bleek dat hij betrokken was bij meerdere misdrijven die eerder onopgelost waren gebleven.

In juli 2015 verkrachtte hij een vrouw, liet haar voor dood achter en stal haar bezittingen. De vrouw overleefde de aanval. In november 2015 sloeg hij opnieuw toe. Hij verkrachtte en vermoordde een 19-jarige vrouw, waarna hij ook haar spullen meenam.

Tijdens zijn laatste woord in de rechtszaal ontkende Kasi alle beschuldigingen en beweerde dat de autoriteiten het op hem gemunt hadden. Hij dreigde dat, als hij de eerder geëiste straf van 50 jaar zou krijgen, hij zichzelf en twee politieagenten zou doden. Nadat de rechter hem de details van zijn misdaden had voorgehouden, had hij niets meer in te brengen. Zwijgend verliet hij de rechtszaal.

Kasi heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.