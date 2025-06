Nationaal schaakkampioen Jason Yeung vertegenwoordigt Suriname op sterk bezet toernooi in Bahama’s

De Surinaamse Arena Grandmaster (AGM) Jason Yeung neemt van 5 tot en met 9 juni deel aan het prestigieuze Orjan Lindroth Memorial Open Chess Tournament op de Bahama’s. De talentvolle schaker, die in april werd gekroond tot nationaal kampioen van Suriname, strijdt in de Open Section van het toernooi tegen een internationaal deelnemersveld.

Yeung vertrok woensdag naar het eiland met als doel ervaring op te doen op hoger niveau. “Jason hunkert naar serieuze competitie om zijn spel verder te ontwikkelen en zijn internationale niveau te verhogen,” aldus de Surinaamse Schaakbond (SSB). Naast een aantrekkelijk prijzengeld zijn in het toernooi ook titelnormen te behalen — van cruciaal belang voor schakers die internationale titels ambiëren.

Sterk deelnemersveld

Het Orjan Lindroth Memorial is een jaarlijks terugkerend toernooi dat sinds 2022 wordt georganiseerd ter nagedachtenis aan projectontwikkelaar en schaakliefhebber Orjan Lindroth. Het evenement telt twee categorieën: de Open Section en de Under 2000 Section. Yeung komt uit in de Open Section, waar hij het opneemt tegen 33 andere deelnemers, waaronder maar liefst 14 Grootmeesters (GM).

Bekende namen in deze editie zijn onder andere GM Johan Christansen uit Noorwegen en GM Eduardo Martinez uit Mexico. Ook de Cubaanse GM Miranda Mesa, winnaar van de editie van 2024, is opnieuw van de partij.

Met zijn deelname vertegenwoordigt Yeung niet alleen zichzelf, maar ook de Surinaamse schaaksport op internationaal niveau. Zijn optreden in Bahama’s wordt door de SSB gezien als een belangrijke stap in zijn schaakontwikkeling.