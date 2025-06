Enorme Saharastofwolk bedekt Caribisch Gebied en trekt richting Verenigde Staten

Een enorme stofwolk uit de Sahara-woestijn bedekte maandag een groot deel van het Caribisch

gebied. Dit was het grootste evenement van dit type dit jaar, en de stofwolk beweegt zich

richting de Verenigde Staten.

De wolk strekte zich uit over ongeveer 3.200 kilometer, van Jamaica tot ver voorbij Barbados in

het oostelijke Caribisch gebied, en over een afstand van ongeveer 1.200 kilometer, van de Turks-

en Caicoseilanden in het noorden tot Trinidad en Tobago in het zuiden.

“Het is erg indrukwekkend,” aldus Alex DaSilva, hoofd orkaanexpert bij AccuWeather.

De mistige lucht veroorzaakte in het Caribisch gebied niezen, hoesten en tranende ogen. Lokale

weerdeskundigen waarschuwden mensen met allergieën, astma en andere aandoeningen om

binnen te blijven of een mondkapje te dragen als ze naar buiten gaan.

De stofconcentratie was hoog, met een optische diepte van 0,55 aerosolen, de hoogste

concentratie tot nu toe dit jaar, volgens Yidiana Zayas, meteoroloog bij de Nationale Weerdienst

in San Juan, Puerto Rico. De optische diepte van aerosolen is een maatstaf voor de hoeveelheid

direct zonlicht dat door deeltjes wordt tegengehouden om de grond te bereiken, aldus de

Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Volgens DaSilva wordt verwacht dat de stofwolk eind deze week en in het weekend Florida,

Louisiana, Alabama en Mississippi zal bereiken. Hij merkte echter op dat de concentratie van de

stofwolk doorgaans het grootst is in het oostelijke Caribische gebied.

“Op die eilanden is de impact groter, is er meer concentratie van de stof en kan deze soms zelfs

een beetje zonlicht tegenhouden,” zei hij.

De droge en stoffige luchtlaag, bekend als de Sahara-luchtlaag, vormt zich boven de

Saharawoestijn in Afrika en trekt volgens NOAA van ongeveer april tot oktober westwaarts over

de Atlantische Oceaan. Deze luchtlaag voorkomt ook de vorming van tropische golven tijdens

het Atlantische orkaanseizoen, dat loopt van 1 juni tot 30 november.

In juni en juli is de gemiddelde stofconcentratie het hoogst, met pluimen die zich tussen de 1.500

en 6.000 meter boven de grond verspreiden, aldus DaSilva.

In juni 2020 bedekte een recordbrekende wolk Saharastof het Caribisch gebied. De omvang en

concentratie van de pluim waren al een halve eeuw niet meer gezien, waardoor meteorologen

hem de bijnaam “Godzilla-stofwolk” gaven.