BEP krijgt unanieme steun voor toetreding tot nieuwe regeringscoalitie

De Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) heeft tijdens een bijzondere vergadering op vrijdag de volledige steun van haar structuren gekregen om zich aan te sluiten bij de voorgenomen regeringscoalitie. Het partijbestuur onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft daarmee het mandaat ontvangen om de coalitieonderhandelingen voort te zetten.

De partij is medeondertekenaar van een intentieverklaring met vijf andere politieke partijen: de Nationale Democratische Partij (NDP), Alternatief 2020 (A20), de Nationale Partij Suriname (NPS), de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) en de Pertjajah Luhur (PL). Deze verklaring werd dinsdag officieel ondertekend tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in het Courtyard by Marriott Hotel.

Tijdens de vergadering spraken de aanwezige structuren onder luid applaus hun vertrouwen uit in het bestuur. Zij gaven expliciet goedkeuring aan de koers van de partijleiding en bevestigden hun steun aan verdere gesprekken over deelname aan de nieuwe regeringsformatie.

Met dit unanieme besluit heeft de BEP een stevige interne basis gelegd voor het voortzetten van de coalitiebesprekingen en de totstandkoming van een toekomstig regeerakkoord.

De partij benadrukt dat haar deelname is ingegeven door een diepe verantwoordelijkheid ten opzichte van het electoraat en een duidelijke inzet voor nationale ontwikkeling, politieke stabiliteit en constructieve samenwerking.