Steekincident aan de Hennaweg: man gewond bij betalingsruzie

Een betalingskwestie is deze week volledig uit de hand gelopen aan de Hennaweg in Suriname, waarbij een man gewond raakte bij een steekpartij.

Volgens een getuige liep het slachtoffer twee steekwonden in de rug op. Bij aankomst van de politie was hij aanspreekbaar en hij is met spoed per ambulance overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Omstanders verklaren dat het slachtoffer in een woordenwisseling raakte met de verdachte, Jurel K. De ruzie ontstond naar verluidt over de betaling van een huursom. Het slachtoffer zou bovendien in dienst zijn geweest van de verdachte.

Tijdens de escalatie trok de verdachte een scherp voorwerp, vermoedelijk een mes, en stak het slachtoffer in de rug. Na de daad sloeg hij op de vlucht.

De politie van Latour kwam na de melding ter plaatse en startte een onderzoek. Er wordt actief gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte. Het gebruikte wapen is niet aangetroffen op de plaats delict; vermoedelijk heeft de verdachte het mes meegenomen.