Ied-Ul-Adha in Suriname: Nationale Vrije Dag op 6 Juni 2025

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname heeft bevestigd dat het islamitische

offerfeest, Ied-Ul-Adha, dit jaar zal plaatsvinden op vrijdag 6 juni 2025. Deze dag wordt bij wet

gelijkgesteld aan een zondag, wat betekent dat het een nationale vrije dag zal zijn.

De aankondiging is ondertekend door minister Delano Landvreugd MA en werd gepubliceerd op

29 mei 2025. Met deze officiële erkenning benadrukt de regering het belang van religieuze en

culturele diversiteit binnen de Surinaamse samenleving.

Ied-Ul-Adha, ook bekend als het Offerfeest, is een van de belangrijkste religieuze vieringen

binnen de islamitische gemeenschap. Het herdenkt de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn

zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan God. Wereldwijd markeert deze dag het einde van de

hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka.

In Suriname wordt het Offerfeest traditioneel gevierd met gebeden, het slachten van een

offerdier, en het delen van vlees met familie, buren en minderbedeelden. Door deze dag gelijk te

stellen aan een zondag, wordt iedereen in staat gesteld om deze dag in religieuze en familiale

kring te beleven.