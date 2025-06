Elon Musk stapt op als overheidsadviseur na spanningen binnen Trump-regering

Elon Musk, CEO van Tesla en tot voor kort speciale overheidsmedewerker bij het Department of

Government Efficiency (DOGE), heeft per direct zijn functie neergelegd. Dat bevestigde een

functionaris van het Witte Huis woensdagavond tegenover persbureau Reuters.

Musk, die werd binnengehaald als hervormer met een ambitieuze agenda om overheidsuitgaven

drastisch terug te dringen, vertrekt na maanden van interne spanningen en publieke kritiek op het

overheidsbeleid. Zijn uitgesproken standpunten en confronterende aanpak zorgden voor

toenemende weerstand binnen het kabinet.

De directe aanleiding lijkt Musks recente kritiek op de nieuwe belastingwet van de regering-

Trump. In de media noemde hij de wet “te duur” en “ondermijnend voor hervormingen”, wat

leidde tot wrevel binnen het Witte Huis. Topfunctionarissen zoals plaatsvervangend stafchef

Stephen Miller uitten intern hun ongenoegen over Musks uitlatingen.

Gedurende zijn tijd bij DOGE botste Musk regelmatig met kabinetsleden, waaronder de

ministers Marco Rubio (Buitenlandse Zaken), Sean Duffy (Transport) en Scott Bessent

(Financiën). Zijn scherpe opmerkingen over handelsadviseur Peter Navarro, die hij een “idioot”

noemde, droegen bij aan de verslechterde verhoudingen. Bronnen melden dat het besluit om hem

te laten gaan op hoog ambtelijk niveau is genomen, zonder overleg met president Trump.

Musk had zich ten doel gesteld om tot 2 biljoen dollar aan overheidsuitgaven te schrappen. Tot

dusver zou er volgens DOGE 175 miljard dollar zijn bespaard, en het aantal federale ambtenaren

is met circa 260.000 verminderd – grotendeels via vrijwillige vertrekregelingen. Deze cijfers

konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Zijn hervormingsdrang stuitte echter op juridische blokkades en praktische bezwaren. Federale

rechtbanken hielden meerdere opheffingen van overheidsdiensten tegen, en de besparingen

veroorzaakten personeelstekorten en verlies van expertise in vitale sectoren.

Hoewel Musk het Witte Huis verlaat, blijft hij banden onderhouden met president Trump. Al in

april hintte hij tijdens een Tesla-vergadering op een mogelijke terugtred, daarbij verwijzend naar

de “onvoorstelbare traagheid” van de bureaucratie.

In een korte verklaring bij zijn vertrek benadrukte Musk dat hij gelooft in het voortbestaan van

DOGE: “De missie zal doorgaan en sterker worden naarmate efficiëntie een kernwaarde wordt

binnen de hele overheid.”

Het Witte Huis liet weten dat de hervormingen zullen worden voortgezet, zij het met meer

betrokkenheid van ministers en het Congres.