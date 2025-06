Amerikaanse Rechtbank Blokkeert Importheffingen van Trump

Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft deze week de invoering van

importheffingen, die door voormalig president Donald Trump op “Bevrijdingsdag” waren

ingesteld, tegengehouden. De rechtbank oordeelde dat de president zijn bevoegdheid had

overschreden door algemene handelsheffingen op te leggen aan landen met een handelsoverschot

ten opzichte van de VS.

Het Hof voor Internationale Handel in Manhattan benadrukte dat het Amerikaanse Congres

volgens de grondwet exclusief bevoegd is om internationale handel te reguleren, tenzij de

president aantoonbare noodbevoegdheden gebruikt ter bescherming van de Amerikaanse

economie.

De juridische uitdaging werd ingediend door het onafhankelijke Liberty Justice Center, namens

vijf kleine Amerikaanse bedrijven die producten importeren uit de getroffen landen. Dit is de

eerste grote rechtszaak tegen Trumps tariefbeleid.

De betrokken bedrijven, waaronder een importeur van wijn en sterke drank uit New York en een

fabrikant van educatieve kits en muziekinstrumenten uit Virginia, hebben verklaard dat de

tarieven hun bedrijfsvoering ernstig kunnen schaden.

Deze rechtszaak maakt deel uit van een bredere juridische strijd tegen de handelsheffingen van

Trump, waarbij in totaal zeven verschillende rechtszaken lopen. Naast deze procedure hebben

ook 13 Amerikaanse staten en diverse andere groepen van kleine bedrijven juridische stappen

ondernomen tegen het beleid.