Wederzijdse reiswaarschuwingen tussen VS en Venezuela wegens mensenrechten zorgen

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela zijn verder opgelopen nadat beide

landen hun burgers hebben gewaarschuwd voor reizen naar elkaars grondgebied. De

Amerikaanse overheid heeft dinsdag een reiswaarschuwing van het hoogste niveau afgegeven

voor Venezuela, terwijl Caracas op zijn beurt opriep tot de terugkeer van Venezolaanse

staatsburgers die zich in de VS bevinden.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Amerikanen in Venezuela een

aanzienlijk en toenemend risico lopen op onterechte detentie. De reiswaarschuwing van niveau 4

– “Niet reizen” – wijst daarnaast op gevaren als marteling in detentie, terrorisme, ontvoering,

willekeurige rechtspleging, gewelddadige criminaliteit, politieke onrust en gebrekkige

gezondheidszorg. Sinds januari zijn enkele Amerikanen vrijgelaten, maar anderen worden nog

altijd vastgehouden onder omstandigheden die door Washington als onrechtvaardig worden

beschouwd. De VS beschikt momenteel over geen ambassade of consulaat in Venezuela, wat

consulaire bijstand bemoeilijkt.

Tegelijkertijd heeft Venezuela een eigen waarschuwing afgegeven voor reizen naar de Verenigde

Staten. Volgens het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zouden Venezolaanse

burgers in de VS structureel worden blootgesteld aan mensenrechtenschendingen. Caracas

spreekt over gevallen van willekeurige opsluiting, familieonthechting en deportatie naar

detentiecentra in derde landen.

De Venezolaanse regering uitte tevens felle kritiek op voormalig president Donald Trump. Hij

zou een wet uit 1798 hebben aangegrepen om honderden Venezolaanse migranten uit te wijzen

naar een beruchte gevangenis in El Salvador. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft onlangs

geoordeeld dat het gebruik van deze wet in strijd is met fundamentele rechtsbeginselen,

aangezien er volgens het hof onvoldoende juridische waarborgen waren voor de gedeporteerde

migranten.

De wederzijdse reiswaarschuwingen illustreren de gespannen diplomatieke verhoudingen tussen

beide landen, waarbij mensenrechten en juridische procedures centraal staan in de verwijten over

en weer.