Journalisten hekelen misleiding rond Bluedot-peiling: “Waarheid mag niet wijken voor sensatie”

De publicatie van de zogenoemde Bluedot-peiling in het ochtendblad Times of Suriname heeft tot grote verontwaardiging geleid bij drie vooraanstaande journalisten. Volgens Ivan Cairo, Nita Ramcharan en Wilfred Leeuwin is het artikel waarin de krant stelt opdrachtgever te zijn van het opinieonderzoek, misleidend en feitelijk onjuist. Zij waarschuwen dat deze werkwijze de geloofwaardigheid van de journalistiek en het vertrouwen van de kiezer ondermijnt.

De bewuste peiling, uitgevoerd door het Jamaicaanse bureau Bluedot, werd aanvankelijk aangeboden aan de Ware Tijd en Starnieuws via journalist Leeuwin. Beide redacties besloten – op basis van journalistieke overwegingen – het onderzoek niet te publiceren. Tot hun verbazing verscheen exact hetzelfde onderzoek enkele dagen later in Times of Suriname, die beweerde zelf de opdrachtgever te zijn geweest. Deze claim wordt met klem ontkend door de drie journalisten.

Hoewel zij zich onthouden van commentaar op de inhoud van de peiling, vinden Cairo, Ramcharan en Leeuwin het noodzakelijk om publiekelijk stelling te nemen tegen de manier waarop het onderzoek is gepresenteerd. “Transparantie over herkomst en opdrachtgeverschap is essentieel, vooral in verkiezingstijd. Misleiding schaadt niet alleen de verkiezingen, maar ook het vertrouwen in de pers,” aldus hun gezamenlijke verklaring.

Een verzoek om wederhoor bij Times of Suriname leverde geen inhoudelijke reactie op.

De drie ervaren journalisten, ieder met meer dan dertig jaar politieke verslaggeving op hun naam, onderstrepen dat waarheidsgetrouwe berichtgeving een fundamentele plicht is van de media. “In een democratie mag de stembusgang niet worden beïnvloed door valse informatie. Integriteit is geen optie, het is een vereiste.”

Ze benadrukken dat hun oproep voortkomt uit een diepgevoelde verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. “Wanneer de waarheid wordt verdraaid, ontstaat ruimte voor manipulatie en beïnvloeding van het stemgedrag. In zo’n situatie geldt: wie zwijgt, is medeplichtig.”

De verklaring sluit af met een oproep aan alle media in Suriname om – zeker in deze kritieke verkiezingsfase – zorgvuldigheid, transparantie en verantwoording centraal te stellen in hun berichtgeving. “De integriteit van het verkiezingsproces rust mede op de schouders van de journalistiek.”