Ministerie van Defensie trekt 57 nieuwe militairen aan na vertraagde rekrutering

Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft bekendgemaakt dat het ministerie het afgelopen

jaar 57 nieuwe personen heeft aangetrokken voor het Nationaal Leger (NL). De rekrutering

kende enige vertraging door uitblijvende betalingen voor medische keuringen, maar de

achterstanden zijn inmiddels ingelopen en een nieuwe selectieprocedure is gestart.

Volgens Mathoera zijn de medische keuringen en selectiegesprekken al afgerond, maar moeten

de sporttesten en psychologische onderzoeken nog worden voltooid. De eerste lichting nieuwe

militairen zal naar verwachting eind deze maand of eind volgende maand in dienst treden.

De noodzaak voor nieuwe instroom is hoog, aangezien in 2023 ruim 248 militairen de dienst

verlieten, wat het slechtste jaar was op het gebied van personeelsuitstroom. Het tekort aan

personeel baart het ministerie grote zorgen, waarbij het salaris een van de grootste drukpunten

vormt en invloed heeft op de motivatie en het behoud van personeel.

Om het personeel beter te ondersteunen en te behouden, heeft het ministerie verschillende

maatregelen genomen, zoals het opzetten van nieuwe communicatiekanalen voor militairen, het

oprichten van steun- en uitvaartfondsen, en het bieden van trainingen in het buitenland om hun

positie binnen het leger te versterken.