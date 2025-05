Landbouwers pauzeren protest na maandenlange stilstand: “Woorden genoeg, nu daden”

Bijna honderd ontevreden landbouwers die dinsdagochtend de weg bij Ingi Kondre hadden

geblokkeerd, hebben hun actie voorlopig opgeschort. De boeren protesteren al maanden voor

compensatie en concrete oplossingen voor hun benarde situatie, maar zeggen tot nu toe alleen

vage beloftes van de overheid te hebben gekregen.

Volgens de actievoerders zijn er al zeven maanden geleden duidelijke afspraken gemaakt met

president Chan Santokhi en landbouwminister Parmanand Sewdien. “We moesten anderhalf jaar

geleden ook de straat op, en sindsdien is er weinig veranderd. We zijn het beu om telkens met

loze woorden te worden afgescheept,” aldus een boze landbouwer.

De blokkade werd opgeheven nadat de voormalige districtscommissaris van Coronie contact

legde met LVV-directeur Jitendra Kalloe. In het bijzijn van de boeren vroeg Kalloe om een time-

out en nodigde hij hen uit voor een overleg in Paramaribo, dat woensdag plaatsvindt met minister

Sewdien erbij.

De boeren benadrukken dat dit overleg voor hen geen eindpunt is. “We willen vóór de

verkiezingen op 25 mei duidelijkheid. We gaan niet wachten tot 27 mei of daarna. Er moet nú

geleverd worden, anders hervatten we onze acties.”

De situatie ter plaatse is inmiddels rustig, maar de landbouwers blijven alert. Afhankelijk van de

uitkomst van het overleg beslissen ze of verdere acties noodzakelijk zijn.