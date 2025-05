Studententoelage van SRD 1000 voor erkende studenten in Suriname

Alle studenten van achttien jaar en ouder die ingeschreven staan bij een door het ministerie van

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) erkende onderwijsinstelling, komen in

aanmerking voor de door de regering beloofde studententoelage van SRD 1000 per maand. Het

merendeel van de studenten heeft de toelage inmiddels ontvangen, maar bij een groep zijn enkele

onvolkomenheden geconstateerd.

Deze knelpunten worden samen met deskundigen opgespoord en opgelost. Volgens Hakiem

Lalmahomed, voorzitter van de presidentiële werkgroep Studententoelage, hoeft niemand zich

zorgen te maken over het mislopen van de toelage. In het programma Tak’ kon mit’ mi via GOV

TV gaf hij de garantie dat alle rechthebbenden hun toelage zullen ontvangen, ook al vergt het

enige geduld.

De meeste studenten ontvangen de toelage via de Uni5pay-app van de Southern Commercial

Bank. Studenten die hun bankrekening hebben opgegeven, worden eveneens geholpen. Wie de

toelage later ontvangt, krijgt deze met terugwerkende kracht.

Volgens Lalmahomed gaat het proces in grote lijnen goed, met uitzondering van ongeveer 20

procent van de geregistreerden die nog niet is uitbetaald. De werkgroep werkt hard aan het

oplossen van deze gevallen. Veelvoorkomende problemen zijn bijvoorbeeld dat het opgegeven

telefoonnummer niet overeenkomt met het geregistreerde nummer, waardoor het systeem de

uitbetaling aanhoudt.

Studenten worden opgeroepen zich via hun school te registreren. Voor hulp of vragen kunnen zij

terecht bij de helpdesk van het ministerie van Onderwijs via WhatsApp op nummer 8746731 of

bij de Southern Commercial Bank.

Het project loopt in eerste instantie tot eind augustus van dit jaar. De werkgroep adviseert echter

dat het initiatief, ongeacht de samenstelling van de toekomstige regering, wordt voortgezet,

aangezien het direct ten goede komt aan de studenten.