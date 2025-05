Shanti Venetiaan zwaait af als bestuursvoorzitter AdeKUS: “Vijf jaar is genoeg”

Shanti Venetiaan, de eerste vrouwelijke voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), zal na afloop van haar termijn in 2025 niet aanblijven voor een tweede periode. In gesprek laat ze weten geen ambitie te hebben voor een verlenging van haar bestuursperiode, die in 2020 van start ging.

“Vijf jaar is genoeg,” zegt Venetiaan. “Het is geen gemakkelijke tijd geweest, maar binnen de omstandigheden hebben we gedaan wat we moesten doen.” Ze blikt terug op een bestuurlijke periode die gekenmerkt werd door structurele tekorten aan middelen en grote uitdagingen, maar spreekt desondanks van waardering voor wat er wél bereikt is.

Een zichtbaar resultaat van haar bestuursperiode is het lopende campusfaceliftproject, dat mede mogelijk werd gemaakt door een toezegging van president Chandrikapersad Santokhi tijdens het 55-jarig bestaan van de universiteit in 2023. Inmiddels is gestart met het verbeteren van de terreinverlichting en het opknappen van meerdere gebouwen. Ook hoopt men eindelijk werk te maken van de al jarenlang onafgebouwde structuren op het universiteitsterrein.

“We pakken de campus gefaseerd aan,” legt Venetiaan uit. “De kritiek dat het terrein eruitziet als een ‘broko pranasi’ hoor je vaak, maar we geven prioriteit aan de meest dringende zaken.”

Met het afronden van haar termijn sluit Venetiaan een historisch voorzitterschap af. Haar leiderschap werd gevormd door doorzettingsvermogen, realisme en het streven naar verbetering ondanks beperkte middelen.