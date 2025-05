BREAKING NIEUWS

Klokkenluider onthult miljoenenfraude bij SOL Suriname

Een klokkenluider heeft via meerdere kanalen melding gemaakt van grootschalige fraude bij SOL Suriname N.V., waarbij niet alleen de overheid is benadeeld, maar ook multinationals, notarissen en een internationaal netwerk betrokken zouden zijn.

De spil in deze zaak is M.G., voormalig President Commercial and South America Operations van SOL Suriname N.V., tot 13 maart 2023. Hij is van Nederlandse afkomst en zou zijn crimineel verkregen vermogen verbergen via diverse stichtingen. De staat Suriname zou onder andere benadeeld zijn bij projecten zoals de aanleg van de Bouterse Highway en de bouw van het Wanica Ziekenhuis. Vermoedelijk zijn witgewassen gelden via SOL Suriname doorgesluisd naar rekeningen op de Kaaimaneilanden.

Witwassen met brandstoffen

Volgens de klokkenluider gebruikte M.G. betalingen voor geïmporteerde brandstoffen en smeermiddelen als dekmantel voor witwaspraktijken. Hoewel de import plaatsvond vanuit landen als Trinidad, Antigua, St. Lucia, Sint Croix, Singapore en de VS, werden de betalingen niet rechtstreeks aan deze landen gedaan. In plaats daarvan werden gelden via lokale banken in Suriname overgemaakt naar een bankrekening op de Kaaimaneilanden. Drugsgelden zouden zijn ingezet voor de feitelijke betalingen.

Witwassen met smeermiddelen

Bij de import van smeermiddelen (2013–2023) werd voor in totaal USD 217.047.426,33 via digitale overboekingen witgewassen. Bovendien is er voor USD 2.348.790,69 aan smeermiddelen geëxporteerd zonder dat deze opbrengsten ooit naar Suriname zijn teruggevloeid. De geldstromen verliepen via Surinaamse banken naar Londen, terwijl in landen van herkomst reeds zwart geld werd gebruikt.

Verduistering van brandstoffen

Uit het internationaal geverifieerde Asycuda-systeem blijkt dat er brandstof uit opslagplaatsen is gehaald zonder dat invoerrechten en belastingen zijn betaald. De schade voor de Surinaamse staat wordt op USD 941.975.408,61 geschat, gebaseerd op een verbruiksheffing van USD 0,55 per liter.

Subsidiefraude

Over 2022 zou SOL Suriname N.V. circa SRD 1 miljard te veel aan subsidie hebben ontvangen. Dit bedrag vertegenwoordigt directe schade aan de Surinaamse staatskas en dus de belastingbetaler.

Witwaspraktijken met goudmaatschappijen

De brandstof die SOL levert aan goudmaatschappij Newmont wordt volgens de melding niet geïmporteerd, maar lokaal bij Staatsolie gekocht. Er zijn sterke vermoedens dat zwart geld via lokale valutahandelaren (cambios) op bankrekeningen van SOL terechtkomt, waarmee vervolgens de brandstof wordt betaald. Ook wordt vermoed dat drugsgelden via goudmaatschappijen worden witgewassen.

Verbinding met drugshandel

M.G. wordt in verband gebracht met drugshandel. Medewerkers van Baitali zijn ontslagen wegens verdachte vliegtuiglandingen op concessieterreinen in het Kabalebo-gebied. M.G. zou betrokken zijn bij de stichting vermogensbeheer van Baitali en mogelijk achter de drugstransporten zitten. Ook zouden de importcijfers van kerosine gemanipuleerd worden: er wordt veel meer kerosine ingevoerd dan de civiele luchtvaartsector nodig heeft.

Notarissen zouden hebben meegewerkt aan de onderwaardering van activa van M.G. in onder andere Aruba, Curaçao en Suriname.

Fraude door tussenkomst van Mangal en Latour

Via de bankrekening van SOL Suriname op de Kaaimaneilanden zou zwart geld van Miquel Mangal en Lothar Latour zijn witgewassen. Deze gelden zijn vermoedelijk afkomstig van corrupte deals tijdens de regering-Bouterse, specifiek bij de bouw van de Bouterse Highway en het Wanica Ziekenhuis. Mangal en Latour zouden via M.G. gebruik hebben gemaakt van SOL Suriname’s financiële systemen om deze gelden internationaal weg te sluizen. Ook zijn zij actief in de goudsector, waar eveneens gebruik is gemaakt van witwasstructuren.

De staat Suriname en haar burgers zijn ernstig benadeeld door deze vermoedelijke miljoenenfraude. Daarnaast heeft deze zaak het imago van Suriname internationaal geschaad. Opvallend is dat ook prominente leden van de NDP hierbij genoemd worden. De partij, die zich profileert als betrouwbaar en toekomstgericht, blijkt volgens deze informatie diep verwikkeld in schandalen.

– Door: Shamely Amelo