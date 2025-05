Afscheid van Pastor Paul Doth: een leven gewijd aan dienstbaarheid in Suriname

Paul Doth, pastor en voormalig directeur van de Stadszending der Evangelische

Broedergemeente in Suriname (EBGS), verlaat Suriname voorgoed. Na een indrukwekkende

loopbaan van ruim 40 jaar in dienst van zijn medemens in Suriname, vertrekt Doth naar

Nederland.

Op dinsdag 6 mei 2025 is onder grote belangstelling in de zaal van het Surinaams

Bijbelgenootschap (SBG) afscheid genomen van de geestelijke. Aanwezig waren ook president

Chan Santokhi en minister Marciano Dasai. Het staatshoofd blikte terug op goede tijden en

wijsheden geleerd van Doth, die hij recentelijk heeft gedecoreerd.

Doth is gedurende 46 jaar actief geweest als geestelijk leider, pastor en directeur. Hij heeft op

velen diepe indruk gemaakt, onder meer 25 jaar als directeur van het evangelisatiecentrum van

de EBGS en later als pastor in het Diakonessenhuis; een functie die hij aanvankelijk slechts één

jaar zou vervullen, maar uiteindelijk veertien jaar lang met toewijding deed.

Zijn vertrek naar Nederland is ingegeven door persoonlijke omstandigheden. Zijn echtgenote

overleed zes maanden geleden, en alle kinderen en kleinkinderen wonen in Nederland. De

aanwezigheid van prominente gasten raakte hem diep.